Ahmetli’de Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

MANİSA’DA JANDARMA OPERASYONU

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirdi. Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü birlikleri, Gökkaya Mahallesi’nde İ.T. (42) isimli bireyin aracında ve depolarında arama yaptı.

AÇIK KIYILMIŞ Tütün VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramalarda, toplam 7 bin 900 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ve bu suçtan elde edildiği düşünülen 75 bin TL miktarında para bulundu. Ele geçirilen araç ise Salihli ilçesindeki yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili olarak İ.T. gözaltına alındı ve Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere hazırlıklar yapılıyor. Soruşturma süreci devam ediyor.