Ahmetli’de Yangın Çıktı, 112 Bildirildi

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Ahmetli’nin Alahıdır Mahallesi’nde, İzmir-Ankara kara yolunun kenarındaki bir depoda saat 13.00 civarında yangın gerçekleşti. Depoda bulunan plastik kasalar alev aldı ve simsiyah duman gökyüzüne yükselmeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, ayrıca Ahmetli ve Turgutlu itfaiye amirliği ile sağlık ve jandarma ekipleri yangına müdahale için olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi yaklaşık 1 saat sürdü ve bu çabaların sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ancak depodaki birçok kasa zarar gördü. Yangının sebebinin ne olduğu ise şu anda araştırma aşamasında.