Aho Peyniri Coğrafi İşaret Almayı Bekliyor

Aho Peyniri İçin Coğrafi İşaret Süreci Devam Ediyor

Trabzon’un Araklı ilçesine ait yöresel bir lezzet olan Aho peynirinin coğrafi işaret alması için başlatılan başvuru süreci halen devam ediyor. Peynir üreticisi Yalçın Çebi, “Geç kaldık ama sonunda bu değerimize hak ettiği coğrafi işareti kazandırıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Yaklaşık 2 bin rakımlı Bahçecik, Erikli ve Kavraz yaylalarında üretilen Aho peyniri, sadece tuz ve özel seçme lor peynirinden elde ediliyor. Üretici Yalçın Çebi, bu özel peynirin Araklı yöresine özgü olduğunu ifade etti ve “Eskilerimiz yokluklar içinde bu peyniri yaptı. Tamamen doğal, iştah açıcı ve doyurucu bir peynir. Aho ismi, Aholu köylülerimizden geliyor” dedi.

Aho Peynirinin Üretim Süreci

Aho peynirinin 2 bin rakımlı yaylalarda üretildiğini belirten Çebi, “Eskilerimiz Aho peynirini yokluklar içerisinde yaptılar. Aho peyniri, ilçemizin yaklaşık 2 bin rakımlı Bahçecik, Erikli, Kavraz yani Aho dediğimiz köylülerimiz tarafından sadece tuz ve lor peynirinden yapılıyor. Peynirimizin özelliği doyurucu, iştah açtırıcı tamamen doğal Araklı’ya özgü bir peynirdir” şeklinde konuştu. Peynirin ana yerlerinin Erikli, Kavraz, Salarut yaylaları olduğunu kaydeden Çebi, “Eskiden buralarda hayvancılık boldu, üretim çoktu. Aho peyniri yaklaşık 4-5 ay, özellikle mayıs ayında toplanan lor peynirlerinden yapılıyor. Yaylalarımızda imalathanemiz var ve çok tercih edilen bir peynir çeşididir. En çok sipariş aldığımız yerler İstanbul, Ankara, İzmir tarafları ancak genelde yöremizin insanı daha çok tüketiyor” diye ekledi.

Coğrafi İşaret Başvurusu Mutluluk Veriyor

Coğrafi işaret başvuru süreci hakkında çok mutlu olduklarını ifade eden Çebi, “Aho peyniri, tamamen doğal sadece tuz ve lor peynirden yapılıyor. Coğrafi işaret alacağımız için çok mutluyuz. Biraz geç kalındı ama iyi ki de coğrafi işareti alıyoruz. Herkesi şirin Araklı’mıza, peynirimize bekliyoruz. Böyle doğal tatları herkesin tatmasını istiyoruz. Çok mutluluk verici bir şey” dedi. Özellikle mayıs ayında hayvanların yaylalara gittiğini belirten Çebi, “Orada imalathanemiz var ve şu an orada peynirlerimizi yapıyoruz. Peyniri, mayıs-haziran ayında yaparak yıl boyu satıyoruz. Aho peynirinin tarihinin 150-200 yıl öncesine kadar uzandığını biliyoruz. Eskiden yaylalarımızda elektrik yoktu, su yoktu hiçbir şey yoktu. Eskilerimiz bunu tuz ve lor peynirden yapıyordu. Yaklaşık 5-6 ay bekletildikten sonra satılıyor. Peynirimizin özelliği tuz oranı biraz yüksek olduğundan yaklaşık bir yıla kadar dayanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Aho Peyniri Araklı’nın Markası Olmalı

Çevre sakinlerinden Sercan Demirbağ, Aho peynirinin bölgenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, “Her kahvaltıda tükettiğimiz bir peynir. Bizde bağımlılık yapmış bir peynir. Karadeniz’de kahvaltı peynir ve tereyağsız olmaz. Aho peyniri bizim için sadece bir tat değil, bir alışkanlık. Coğrafi işaretle bu değer resmileşmeli” dedi. Yöre halkı, coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla birlikte Aho peynirinin hem ekonomik hem de kültürel olarak Araklı’ya katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.