Ahşap Ev Yangında Zarar Gördü

AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, sabah saatlerinde Aydınyayla köyünde meydana gelen bir olayda, bir ahşap evde yangın çıktı. Nazmiye T.’ye ait evde, bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine geldi.

YANGIN TRAKTÖRE DE SIÇRADI

Yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Evin yanındaki Mahmut K.’ye ait park halindeki traktör de alevlere maruz kaldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına hızla başladı. Ne yazık ki, yangın sonucunda hem ahşap ev hem de traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.