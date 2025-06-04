Ahşap İle Yenilenen Mescit Hazırlandı

AHŞAP OYMA İLE YENİLENEN MESCİT

Kastamonu’da meslek lisesi öğrencileri, “ben her yerde varım” projesi çerçevesinde okul mescidinde gerçekleştirdikleri çalışma ile mescidin fiziki şartlarını iyileştiriyor. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de tamamlanarak, örnek bir projeye imza atıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje kapsamında, Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrencileri, teorik bilgilerini pratiğe dökerek toplumsal sorumluluk bilincine katkı sağlıyor.

AHŞAP OYMA TEKNİĞİYLE YENİLİYOR

Okulun pansiyon mescidinde yapılan çalışmalarda, ahşap duvar kaplamaları ve mihrap, öğrenciler tarafından “ahşap oyma” tekniğiyle yeniden tasarlanıyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Mustafa Alibaş’ın koordinesinde yürütülen projede, öğrenciler sadece mimari düzenlemeler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda mescidin genel temizliğini de üstleniyor. Halılar, özel makinelerle yıkanarak hijyenik hale getirilirken, mescidin tamamı dezenfekte edilerek ibadete uygun bir ortam sağlanıyor.

TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİ GÜÇLENİYOR

“Ben her yerde varım” projesi, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve yaşadıkları topluma katkı sunmalarını hedefliyor. Proje çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşıldığı ve çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılarak sürdürüleceği belirtiliyor.