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Ahtapot Bilgisi Yanlış Hangisi?

YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni bölümü ile izleyicileri ile buluşuyor. Bu hafta yarışmada Ahtapotlarla ilgili bir soru gündeme geldi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca’nın yönettiği programda “Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?” sorusu soruldu.

AHTAPOT KONUSUNDA SORU

Ahtapotlarla ilgili soru yarışmada merak edilirken, katılımcıların doğru cevabı bulması bekleniyor. Yarışmacılar, dört seçenekten en doğru olanı belirlemeye çalışacak. Cevaplar ve detaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

CEVAP GÜNDEMDE

Soruya yönelik cevaplar henüz açıklanmadı. İzleyiciler, cevapların ne olacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor. ATV’nin bu popüler programı, her yayın döneminde izleyicileri kendine çekmeyi başarıyor.

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