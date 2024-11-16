Ahu Tuğba’nın Ölüm Nedeni Açıklandı

AHU TUĞBA’nın KAYBI SANAT DÜNYASINI YAS GÜNÜNE BOĞDU

Türk sinemasının önemli simalarından biri olarak tanınan Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belirlendi. Yeşilçam’ın efsanelerinden biri olan Tuğba, kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun beklenmedik ölümü, sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Ahu Tuğba’nın cenazesi ABD’den Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Türkiye’ye ulaştırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE ANNE KAYBI

Annesini kaybetmenin acısını derinden hisseden Anjelik Calvin, “Annemi ansızın kaybettiğim için sayın gazeteci büyüklerim Selçuk Akdağ ve Nurettin Soydan abilerime ulaşarak, cenazeyi getirtebildim. Sayın bakanım Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Cemil Kalyoncu’ya, onlar da yardımcı oldular” ifadelerini kullandı. Calvin, ayrıca, “Annemin kendi ekmeğiyle de bir miktar ödeme yapıldı. Sadece cenazeyi taşıması 10 bin doların üstünde tuttu, morg paraları dahil değil. Böyle şeyler hiç önemli değil, ölümlü dünya. Önemli olan biz Allah katında onu toprağa verelim, Rabbim bizi affetsin” şeklinde konuştu.

1 Eylül’de Miami’deki ikametinde ölü olarak bulunan sanatçının kızı Anjelik Calvin, Magazinsortie’ye yaptığı açıklamada, “Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık… Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş” dedi.