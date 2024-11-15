Ahu Tuğba’nın Ölüm Sebebi Açıklandı

MIAMI’DE KALDIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

1 Eylül 2024 tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, otopsi yapılmasını kendisinin talep ettiğini belirtip gazeteci Olcay Ünal Sert’e açıklamalarda bulundu. Anjelik Calvin, annesinin ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan bulunduğunu ifade etti.

OTOPSİ SONUCU DOĞAL ÖLÜM OLARAK RAPORLANDI

Calvin, “Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçti. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık… Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden oldu.” dedi. Anjelik Calvin, annesinin ölümünden sonra polislilik mesleğine devam edeceğini de duyurdu.