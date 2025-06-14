AI Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler 274

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTMAKTA

YENİ DELHİ, 14 Haziran — Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad Havalimanı yakınlarında gerçekleşen Air India uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 274’e yükseldi. The Times of India gazetesinin cumartesi günü verdiği bilgilere göre, can kaybının uçaktaki 241 yolcu ve mürettebatın sayısını aşması, kazanın Ahmedabad’daki BJ Tıp Fakültesi kampüsünde bulunan 33 kişinin ölümüne yol açtığını gösteriyor.

HÜKÜMETTEN SORUŞTURMA KOMİTESİ

Hindustan Times gazetesi, hükümetin kazayı araştırmak amacıyla üst düzey bir komite kurduğunu bildirdi. Komiteye İçişleri Bakanı başkanlık edecek ve eyalet ile merkezi hükümetten genel sekreter düzeyinde temsilciler yer alacak. Komitenin raporunu üç ay içerisinde tamamlaması öngörülüyor.

UÇAĞIN DÜŞÜŞÜ

Air India’nın AI-171 sefer sayılı Boeing 787-8 tipi uçağı, ülkenin batısındaki Ahmedabad’dan Londra’ya yaptığı sefer sırasında kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 241 kişiden yalnızca biri hayatta kalmış durumda.