AİÇÜ “Aile Yılı” Eylem Planı Açılışında

CUMHURBAŞKANLIĞI İLANI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak önceliklendirmesiyle birlikte, Ağrı Valiliği’nin organizasyonu çerçevesinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Ağrı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile “Ailenin Korunması ve Güçlenmesi” temalı İl Eylem Planı Çalıştayı’nın açılış programı gerçekleştirildi. AİÇÜ’nün Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda yapılan açılış etkinliğine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, il protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademik, idari personel ve öğrenciler iştirak etti.

AİLENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış programında konuşma yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplumsal huzur ve refahın sürdürülebilirliğinin güçlü ve sağlıklı aile yapılarıyla mümkün olduğunu dile getirerek, “Aile; bireyin dünyaya gözlerini açtığı, ilk değerlerini kazandığı, kişiliğini şekillendirdiği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği en temel yapıdır. Aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilincinin filizlendiği ilk eğitim ortamıdır. Bu yönüyle aile, sadece bireylerin değil, toplumun da temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Çalıştayın hazırlanmasında katkı sağlayan tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Vali Koç, “Çalıştayımızın verimli geçmesini, alınacak kararların ailelerimiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılarımıza başarılı bir çalıştay diliyorum” dedi.

GÜÇLÜ AİLE YAPILARININ ROLÜ

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, aile kavramının toplumun temel taşı olduğunu, bireylerin ilk değerleri öğrendiği, sevgi ve saygıyı tattığı bir yer olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, güçlü aile yapılarının sağlıklı ve huzurlu bir toplumun oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, günümüzde aile kurumunu tehdit eden çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki doğurganlık hızının ciddi bir düşüş sergilediğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51’e gerilemiştir. Bu oran, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in oldukça altında ve demografik geleceğimiz açısından önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır” dedi.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler geliştirmeye, eğitim programları düzenlemeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, çalıştaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Prof. Dr. Yılmaz, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.