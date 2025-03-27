AİÇÜ’de Bilim İletişim Ofisi Açıldı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygulamaya alınan Bilim İletişim Ofisi projesi çerçevesinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) içerisinde bir Bilim İletişim Ofisi kuruldu. Bu ofis, Türkiye’nin bilimsel gelişimini destekleme ve Türk bilim insanlarının uluslararası platformda daha görünür hale gelmesini sağlama amacı taşımaktadır. Bilimsel etkinlikleriyle dikkat çeken AİÇÜ, bu yeni ofis ile bilim iletişimine katkı sağlıyor.

BİLİM İLETİŞİM OFİSİ ZİYARET EDİLDİ

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mucip Genişel, Genel Sekreter Muhammet Nuri Kılıç ve daire başkanları, AİÇÜ bünyesindeki Bilim İletişim Ofisi’ni ziyaret etti. Ofis hakkında bilgi veren Rektör Karabulut, üniversitenin bilimsel faaliyetlerinin kamuoyuna daha etkin bir şekilde iletilmesinin önemine vurgu yaptı. Bilim ve teknolojinin hızlı bir gelişim süreci içinde olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Üniversiteler, yalnızca akademik bilgi üretmekle kalmamalı; ürettikleri bilgiyi de toplumla paylaşmalıdır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı Bilim İletişim Ofisi projesinde yer almak, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” dedi.

BİLİMİN TOPLUMLA KAVUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ olarak Türk bilim insanlarının uluslararası alandaki akademik çalışmaları ile bir ‘Bilim Vatanı’ oluşturma sürecine katkıda bulunmak için daha fazla çalışacaklarını ifade etti. Bilim ve toplum arasındaki köprüyü kurarak, bilimin erişilebilir hale gelmesini hedeflediklerini belirtirken, “Bilim Kafe” etkinliklerine yönelik de gereken çalışmaların devam ettiğini aktardı. AİÇÜ’nün başarıları ve bilimsel gelişmelerinin kurumsal web sitesi, sosyal medya hesapları ve medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna sürekli olarak duyurulduğunu hatırlatan Karabulut, Bilim İletişim Ofisi ile bilimsel gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını, böylece toplumun bilimle daha yakın ilişkiler kurmasını sağlayacaklarını belirtti.

YÖK’E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Karabulut, üniversitelerde üretilen bilimin kamuya ve dünyaya duyurulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişim Ofisi’nin kurulmasındaki desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti. AİÇÜ Bilim İletişim Ofisi’nin, üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıracağını ifade eden Karabulut, yeni ofisin AİÇÜ ailesine ve bilim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.