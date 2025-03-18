AİÇÜ Tıp Fakültesi’nde 14 Mart Kutlaması

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ’NDE TIP BAYRAMI KUTLAMASI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle özel bir kutlama programı düzenledi. Programda, Tıp Fakültesi birinci sınıfta yer alan 64 öğrenci beyaz önlük giydi. AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, il protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

REKTÖR KARABULUT’TAN ÖNEMLİ MESAJLAR

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umut ve heyecanla 14 Tıp Bayramı’nı kutladıklarını ifade etti. Tıp Fakültesinin AİÇÜ’nün en genç fakültelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Tıp Fakültesi, 2018-2019 yılında aldığı ilk 21 öğrenci ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde eğitim-öğretime başlamıştır. İki yıldır siz sevgili öğrencimizle Ağrı’da eğitim öğretime devam ediyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi. Ayrıca, üniversitenin öğrencilere her zaman destek olmaya çalıştığını ve “Tıp Fakültesini tercih eden tüm öğrencilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İbrahim Çeçen Vakfı bursunu vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK VE SORUMLULUK

Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere “Hayat boyu öğrenme” prensibiyle birlikte mesleklerinin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Tıp Fakültesinin sunduğu eğitimle birlikte analitik düşünme, teknolojiyi kullanma ve etkin iletişim gibi nitelikleri kazanmalarının öneminin altını çizdi. Beyaz önlüğün sadece bir kıyafet olmadığını, bir sorumluluğun sembolü olduğunu belirten Karabulut, “Hekim olmak ve bu beyaz önlükleri giymek bir ayrıcalıktır” dedi.

VALİ KOÇ’TAN TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak, “Sağlık, insan hayatının en kıymetli hazinesidir ve sizler, hocalarınızdan aldığınız eğitim ve mesleğinizin getirdiği ahlaki ve etik değerlerle bu hazinenin en iyi şekilde korunmasında önemli bir rol oynamaktasınız” dedi. Ayrıca, sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak teşekkür etti.

DEKAN’ın MESAJLARI VE VAKIF’TAN DESTEK

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, AİÇÜ Tıp Fakültesi’nin mevcut durumu hakkında bilgi vererek, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a teşekkür etti. Ayrıca öğrencilere maddi destek sağlama konusundaki katkılarından dolayı İbrahim Çeçen ve İbrahim Çeçen Vakfı’na teşekkür etti. Programda, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen tarafından iletilen mesajda, sağlık çalışanlarının önemine ve desteğin sürekliliğine dikkat çekildi.

TÖRENİN SONUCU

Tören, Tıp Fakültesinde göreve başlayan akademisyenlere cübbe, öğrencilere ise beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle devam etti. Ayrıca, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi ile etkinlik sona erdi.