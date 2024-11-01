“Aidat 54 Bin Liraya Ulaştı”

VİLLA KİRALAYIP ŞAŞKINLIK YAŞAYAN DOKTOR

Butik bir sitede villa kiralayan Burak Yalçın, kiralama süresince aidat olduğunu bilmediği bir dönemde, sitenin 54 bin lira aidat belirlemesi ile büyük bir şok yaşadı. Site sakini Yalçın, aidatın neden bu kadar yüksek belirlendiği ile ilgili adım adım şikayet süreci başlattı.

AİDAT BEDELİ TAHMİNİN ÜSTÜNDE

Yalçın, 3 yıl önce İstanbul Üsküdar’da bir villa kiralayarak 20 bin lira kira bedeli üzerinden anlaştı. Sözleşmesinde hiçbir aidat bulunmayan Yalçın, yaklaşık bir yıl sonra merdiven temizliği için hem site yöneticisi hem de ev sahibi tarafından 500 lira aidat toplanmaya başlandığını öğrendi. 2024 Temmuz ayı itibariyle aidat bedeli 12 bin 500 liraya yükseldi. Ancak Yalçın, kendisine gelen bir ihtarname ile büyük bir şaşkınlık yaşadı; talep edilen tutar bir anda 54 bin 750 lira oldu ve bu rakam, ödediği kiradan daha yüksek bir miktardı.

AİDAT MİKTARIYLA İLGİLİ ŞİKAYET

Burak Yalçın, “Türkiye’nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı otopark yok, havuz yok, saunası yok; herhangi bir donanım yok. Sadece bir kişi ile anlaşıldı ve o kişi merdivenleri siliyor. Tarafıma haber verilmeden yapılan site toplantısında aidatın 12.500 TL olarak belirlendiği bildirildi. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verildi. 54 bin 750 lira çok ütopik bir rakam. Güvenlik tutsa, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim.” dedi. Yalçın, bu fahiş aidat bedeline karşı avukata başvurarak şikayet etmek üzere harekete geçti.