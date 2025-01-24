Aidat Düzenlemesi Ev Sahiplerine Yeni Sorumluluklar Getiriyor

KONUT AİDATLARINDAKİ ADİL DÜZENLEMELER

Son yıllarda artan konut aidatları, özellikle lüks projelerde kiracıların büyük tepkisini çekiyor. Bu soruna çözüm getiren düzenleme ile aidat belirleme süreçleri daha adil ve şeffaf bir hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre aidat bedelleri, yalnızca kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelere dayalı olarak belirlenecek. Bu süreç, denetime açık bir yapıya kavuşuyor.

KİRA BEDELİNE GÖRE AİDAT SINIRLAMASI

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin hem kiracılar hem de kat malikleri açısından hakları güçlendirdiğini belirtiyor. Yönetimlerin kurallara uymaması durumunda itiraz mekanizmalarının devreye gireceği vurgulanıyor. Düzenlemede dikkat çekici bir yenilik, kiracıların aidat yükümlülüklerinin kira tutarıyla sınırlandırılması oldu. Örneğin, kira bedeli 15.000 TL olan bir dairenin aidat tutarı 20.000 TL’ye çıkarılırsa, kiracı yalnızca kira tutarı olan 15.000 TL’yi ödeyecek. Kalan 5.000 TL’lik fark, ev sahibinin sorumluluğunda kalıyor.

AİDAT ARTISLARINDA YENİ DÖNEM

Bu uygulama, özellikle yüksek aidatlarla karşılaşan kiracılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık aidat artışları kiracıların sırtında ek bir yük oluşturmayacak. Yeni düzenleme, kiracıları yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu tutarken; asansör yenileme, mantolama gibi büyük harcamalar ev sahiplerinin sorumluluğuna devredildi. Ayrıca, kira sözleşmelerine eklenen “tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir” gibi ifadeler geçersiz sayılıyor.

KIRILAN AİDAT ADİLİĞİNE DAVA HAKKI

Kiracılar, hukuka aykırı aidat artışlarına karşı bir ay içinde dava açarak haklarını arayabiliyor. Aidat süreçlerinin şeffaf ve denetimli bir şekilde yönetilmesi, sektördeki kronik sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeler, konut piyasasındaki adaletin sağlanması açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.