Aidat Ödemeleri Hayati Önem Taşır

Apartman ve site yaşamında aidat ödemeleri, ortak alanların bakımı ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Ancak bu ödemelerin ihmal edilmesi, komşular arasında gerginlik yaratmakla kalmaz, ayrıca ciddi hukuki sonuçlar da doğurabiliyor. Bu yükümlülük, hem ev sahipleri hem de kiracılar için geçerli. Aidatını zamanında ödemeyen kat maliklerini ya da kiracıları bekleyen ilk yaptırım, gecikme tazminatı oluyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, her ay ödenmeyen borca yüzde 5 oranında faiz uygula. Bu durum, kısa sürede küçük meblağların bile hızlı bir şekilde artmasına neden olabiliyor.

AİDAT BORCU VE YASAL SÜREÇLER

Aidat borcu ödenmemeye devam ederse, site yönetimi yasal süreç başlatabiliyor. Genellikle ilk aşama, ilamsız icra takibi oluyor. Bu noktada yalnızca ana borç değil; dosya masrafları, avukatlık ücretleri ve faiz de borç kalemine ekleniyor. Ödeme hâlâ yapılmazsa, haciz işlemleri gündeme gelebiliyor. Yani ev eşyalarına el konulması veya taşınır malların haczi gibi süreçler başlayabiliyor. Bazı site yönetimleri, aidat borcu bulunan sakinlere sosyal tesis kısıtlamaları getirebiliyor. Havuz, spor salonu ve çocuk oyun alanları gibi ortak alanlara erişim borçlu sakinler için kısıtlanabiliyor. Fakat bu tür yaptırımların geçerli olabilmesi için yönetim planında ya da kat malikleri kurulu kararlarında açıkca belirtilmiş olması gerekiyor.

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ ARASINDAKİ SORUMLULUK

Borç yine de ödenmezse konu yargıya taşınıyor. Mahkeme sürecinde sadece faiz değil, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de borçluya ekleniyor. Hatta bazı özel durumlarda, ilgili mülkün satışı dahi gündeme gelebiliyor. Bu durumda borç, kişinin mülkiyet hakkını tehdit edebilir. Yasal olarak, kiracılar oturdukları süre boyunca aidat ödemekle yükümlü oluyor. Eğer ödeme yapılmazsa, site yönetimi alacağını ev sahibinden tahsil etme hakkına sahip. Bu durumda ev sahibi, borcu kiracıdan talep edebilir. Bu yüzden ödenmemiş aidat borcu, her iki tarafı da etkileyen bir sorumluluk olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN AÇIKLAMALAR

Uzmanlar, aidat borcunun önemine dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor: “Aidat borcu, kredi kartı ya da kredi borcu kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Geciktikçe mali yük artar, yasal süreçler devreye girer ve sonucunda mülkünüz bile risk altında olabilir.”