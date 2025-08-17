Aidatlar Artık Yüksek Değil. Denetim Geliyor

KONUT AİDATLARI ARTIK DENETİM ALTINDA

Konut aidatlarının yüksek fiyatları bir sorun haline gelmeye devam ediyor. Fahiş tutarların önlenmesi için herkesin ne kadar ödeme yapması gerektiğini bilmesi ve harcama kalemlerini görebilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçiyor.

Bakanlık Denetimin Önemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin bakanlık tarafından yakından denetleneceğini duyurdu. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli bir şekilde takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında bir düşüş sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Site Yönetimleri Sınıflandırılacak

Ayrıca, site yönetimi hizmeti sunan şirketlerin de sınıflandırılacağı bilgisi verildi. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket öncelikle bakanlık tarafından yetkilendirilecek, ardından denetim sürecine tabi tutulacak.

Kiracılara Düşen Yükümlülükler

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu vurguladı. Çalışan maaşı veya SGK primleri, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlerin kiracılar tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, “Ancak kullanım kaynaklı olmayan, mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı ya da asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kiracının ödeyeceği aidatın kira bedelini geçmemesi gerektiği de uzmanlar tarafından belirtildi.