Aidatlar Fahiş Olmamalı: Denetim Geliyor

KONUT AİDATLARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Konut aidatları her geçen gün mali yükü artırmaya devam ediyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşın ne kadar aidat ödemesi gerektiğini daha iyi anlayabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kolları sıvadı.

BİLGİLER DÜZENLİ TAKİP EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin artık bakanlığın sıkı denetimine gireceğini belirtti. Kurum, bakanlık tarafından yapılacak denetimlerle birlikte gelir ve gider kalemlerinin düzenli olarak takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarının azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ayrıca, site yönetimi hizmeti sunan şirketler de bakanlık tarafından sınıflandırılacak. Bu durumda firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her şirket, önce bakanlık tarafından yetkilendirilecek, ardından da denetlenecek.

KİRACILARA DÜZENLEMELER

Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtiyor. Çalışan maaşı, SGK primi, ortak alan ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlerin kiracı tarafından ödenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar, kullanım kaynaklı olmayan masrafların, yani işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimlerin mal sahibi tarafından karşılanması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiği de uzmanlar tarafından önemle dile getiriliyor.