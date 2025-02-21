Aidatlar Kirayı Geçemez: Ödemelerde Sınır Var

AİDAT SORUNU KİRACILARI VE EV SAHİPLERİNİ ETKİLİYOR

Kiracıların ve ev sahiplerinin yaşadığı en önemli sorunlardan biri site aidatları. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, kiracıların site aidatlarından kiraları kadar sorumlu olduklarını belirtiyor.

ASANSÖRÜ KULLANMAYANLAR DA AİDAT ÖDEMELİ

Öztürk, aidatların sitenin özelliklerine ve lokasyonuna göre 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Birçok vatandaşın, “Birinci katta oturuyorum, asansörü kullanmıyorum” veya “Havuzu, spor salonunu kullanmıyorum” şeklinde şikayet ettiğine dikkat çekiyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bu giderlerin ortak nitelikte olması sebebiyle tüm sakinlerin bu ödemeleri yapmak zorunda olduğu üzerine açıklama yapıyor.

AİDATLARDA SINIR YETERSİZLİĞİ

Öztürk, genel olarak, site aidatlarıyla ilgili çeşitli dikkat edilmesi gereken durumlar bulunduğunu aktarıyor. Kiralara Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25 zam uygulanmasından vazgeçildiğini, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasıyla bir zam miktarının belirlendiğini belirtiyor. Fakat aidatlarda herhangi bir sınır olmaması, karşılaştıkları temel sorunlardan birini oluşturuyor. Bu noktada, vatandaşa düşen en önemli görevin, kat malikleri genel kurulu toplantılarına katılmak olduğunu ifade ediyor.

TOPLANTILARA KATILIM ÖNEMLİ

Öztürk, her yıl düzenlenen genel kurul toplantılarında aidatların belirlendiğini ve 200 dairelik bir sitede 101 kat malikinin toplantılara katılması gerektiğini açıklıyor. Fakat, çoğu zaman yeterli katılım sağlanamamakta ve ikinci toplantılar yapılmakta. İkinci toplantıda katılan kişi sayısının önemsiz olduğunu vurguluyor, dolayısıyla 10 kişinin katıldığı bir toplantıda bile 6 kişinin almış olduğu karar geçerli olabiliyor. Bu durum, vatandaşların yüksek aidatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Eğer katılımcılar, aidatlar hakkındaki durumu beğenmiyorsa, tutanaklara şerh düşmeleri ve bir ay içerisinde sulh hukuk mahkemelerine dava açarak yüksek aidat bedellerinin iptalini isteyebilmeleri gerektiğini vurguluyor.

AİDAT KİRAYI GEÇEMEZ KURALI

Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında aidatlardan hem ev sahiplerinin hem de kiracıların ortak sorumluluk taşıdığını belirtiyor. Ancak kiracılar için dikkat edilmesi gereken bir durum var: Kira miktarları kadar aidatlardan sorumlular. Örneğin, “20 bin lira kira ödedikleri bir yerde 30 bin liralık aidat biçildiyse buradaki 10 bin liradan sorumlu değiller” şeklinde açıklama yapıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya dair çalışmaları olduğunu hatırlatan Öztürk, bu alanda kesin bir adım atılması gerektiğine değiniyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun eski olduğunu, 2007’de yapılan değişikliklerin yeterli düzenlemeleri sağlayamadığını ifade ediyor. Ayrıca, yönetimlerin genel olarak şirketleşmeye gidilmesi durumunun, bazı vakalarda tekelleşmelere yol açtığını da vurguluyor. Kanunda herhangi bir değişiklik yapılmasının, bu durumu önleyeceğini düşünüyor.