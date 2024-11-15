AIDS’li Çocuk Ölümleri, Tehlikeyi Gündeme Getirdi**

ÇAĞRILAR ARTMAKTA

13 yaşında bir çocuğun AIDS nedeni ile yaşamını yitirmesi, önemli bir tehlikeyi gözler önüne serdi. İzmir’de hastaneye kemik erimesi şüphesi ile yatırılan bu çocuğun HIV pozitif olduğu ve AIDS’ten hayatını kaybettiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. İzmir’deki bu vakadan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde 100 çocuğun HIV nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Konuya dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Ayper Somer, “Vakalarda en çok artış 25-35 yaş grubunda ancak onları 15-19 yaş aralığı takip ediyor” dedi.

ÇOCUKLARDA ARTAN VAKA SAYISI

İstanbul’da gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda Prof. Dr. Ayper Somer, “Son yıllarda vakalarımızda artış oldu. Son 5-6 yılda bu vakalarda ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz. 100 vakanın 20’sini cinsel yolla bulaşan AIDS hastası oluşturuyor ve şu ana kadar 5 çocuğu kaybettik” değerlendirmesinde bulundu. Çocukların istismardan korunması gerektiğini vurgulayan Somer, aileleri de uyararak, çocukların özel yaşamlarını dikkatle takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

UYUŞTURUCU BAĞLANTISI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, 15-19 yaş arasında HIV pozitif vakalarda artışın endişe verici olduğunu belirtti. Bu elektronik çağda çocukların denetiminin zor olduğuna dikkat çeken Pullukçu, “Son dönem ilaçlar çok etkili. Ama ortak enjeksiyon kullanımı, özellikle 15-18 yaş grubunda bulaşma riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK YAŞINDAKİ DÜŞÜŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KLİMİK Derneği HIV Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Asuman İnan, cinsellik yaşının 14’e düştüğü bilgilerini paylaşarak, “Çocukları hem istismar konusunda korumak hem de güvenli cinsel ilişki hakkında bilgilendirmek gerekiyor” dedi. İnan, Türkiye’de HIV pozitif vakaların artmasını endişeyle izlediklerini ifade etti.

STİGMA VE TEST YAPMA KORKUSU

Pozitif Yaşam Derneği Genel Koordinatörü Yağmur Şenoğuz, cinsel yaşın 18 yaş altına düştüğünü, bunun yanı sıra damgalanma korkusunun virüsün yayılımını artırdığını söyledi. Çocukların cinsel istismarı konusundaki tartışmalar da üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirtti.

TEDAVİ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Türkiye’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2000 yılından beri 100 HIV pozitif çocuğun takip edildiği bilgisi verildi. Bu çocukların 80’ine doğumda, 20’sine ise cinsel yolla virüsün bulaştığı tespit edildi. Prof. Dr. Ayper Somer, “Son 5-6 yılda bu vakalarda artış oldu” şeklinde açıklamada bulundu.

ENFEKSİYON HANGİ YOLLARDAN BULAŞIYOR?

Milliyet’ten edinilen bilgiye göre, çocuklarda HIV enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu, anneden bebeğe bulaş yoluyla oluşuyor. Enfeksiyonun anneden çocuğa geçişinin önlenmesi için antiretroviral tedavi (ART) uygulanması gerektiği vurgulandı.

Test Yaptırma Önem Taşıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Son 5-6 yılda çocuk vakalarda tedrici bir artış var. Tanı koymada şüphelenmek önemli. Ailelerin ya da hekimlerin test istemesi gerekiyor” şeklinde uyarılarda bulundu. Ceyhan, AIDS konusunda eğitim verilmesinin ve test yapma sıklığının artırılmasının önemine dikkat çekti.