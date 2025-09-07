Aigai Antik Kenti’nde Güneş Saati Bulundu

MANİSA’DAN TARİH İŞARETİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Aigai Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir güneş saati keşfedildi. Tek parça olarak mevcut olan bu eser, gemi pruvası üzerine inşa edilmesi ve detaylı işçiliği ile dikkat çekiyor. Aigai Antik Kenti, yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişine sahip olup, 2004 yılından bu yana sürdürülen kazılarla antik döneme ait önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

SON DERECE ÖZEL BİR BULUŞ

Halk meclisi binası (Bouleuterion) içerisinde yapılan kazılarda korunmuş bir güneş saati bulundu. Bu eserin, dönemin bilim anlayışını yansıtmakla birlikte özgün işçiliği ile de öne çıktığı ifade ediliyor. Güneş saati, bu yıl Manisa Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

AİGAİ’NİN DENİZLE BAĞLARINA VURGU

Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, güneş saatinin antik çağdan günümüze ulaşan en detaylı örneklerden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sezgin, “Aigai Meclis binasında ortaya çıkan bu güneş saati oldukça özel. Dor tarzı bir sütun başlığı üzerinde yer alan saat, zeminden yükseltilerek konumlandırılmış. Yapının ön kısmı bir gemi pruvası şeklinde tasarlanmış ve her iki yanında ‘nazar’ı simgeleyen göz motifleri yer alıyor” diye konuştu.

DİĞER ÖRNEKLERLE KARŞILAŞTIRMA

Prof. Dr. Sezgin ayrıca, “Saatin üzerinde yer alan bronz çubukların, güneş ışınlarının geliş açısına göre gölgeler oluşturarak günün saatlerini gösterdiğini biliyoruz. Ortadaki çizgi ise yaz ve kış gün doğumu gibi astronomik olayların izlenebilmesine olanak tanıyor. Bu yönüyle hem estetik hem de işlevsel olarak eşsiz bir örnek. Antik dünyada buna benzer yalnızca birkaç örnek bulunuyor. Delos Adası’nda yer alan benzeri dışında, bu denli detaylı işlenmiş başka bir örneğe rastlamadık” ifadelerini kullandı.