AİHM’den Nazlı Ilıcak kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Nazlı Ilıcak ile ilgili açıklama yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla yargılanan Nazlı Ilıcak ile ilgili açıklama yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalanıp “terör örgütü üyesi” olmakla suçlanan ve yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın emniyet ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Karar gereği Ankara, Ilıcak’a 16 bin euro manevi tazminat ödeyecek.

AİHM, darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Nazlı Ilıcak tarafından açılan davayla ilgili kararını açıkladı.

Kararda Ilıcak’ın terör örgütü üyesi olduğuna veya hükümeti devirmeye çalıştığına dair hiçbir somut kanıt bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hem emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili maddesinin ihlaline hükmetti.

Karar gereği Ankara, Ilıcak’a 16 bin euro manevi tazminat ödeyecek.