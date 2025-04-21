ÇİN’İN AİKEN PINARI’NIN EŞSİZ GÖRÜNTÜSÜ

Havadan drone ile çekilen görüntülerde, Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Haixi Moğol ve Tibet Özerk ili’nde bulunan Mangya şehrindeki Aiken Pınarı gözler önüne seriliyor. Bu fotoğraf, 19 Nisan 2025 tarihinde kaydedildi. Aiken Pınarı, “Dünyanın Gözü” olarak biliniyor.

EŞSİZ JEOLOJİK MUCİZE

Bu nadir doğal oluşum, yukarıdan bakıldığında eşsiz bir gözbebeği şeklini alıyor. Kaynak suyu ve çevresindeki koyu kırmızı tortular, toprağın derinliklerinde saklı bir göz görüntüsü oluşturuyor.