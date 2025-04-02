Aile Arasında Hastane Önünde Kavga Çıktı

HASTANE ÖNÜNDEKİ TARTIŞMA

Aydın’ın Efeler ilçesinde yoğun bakımda bulunan hastalarını ziyarete gelen husumetli aile üyeleri arasında gerginlik meydana geldi. Hastane içinde başlayan tartışma, zamanla dışarıya taştı ve kavgaya dönüştü. Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi önünde yaşanan olayda, durumu kontrol altına almak için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Yoğun bakımda yatan yakınlarını görmek için hastaneye gelen bireyler, hastane içinde tartışmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen gerginlik, dışarıda kavgaya yol açtı. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yeterli olmayınca, durumu kontrol etmek için polis ekipleri olay yerine geldi. Geldiği anda tarafları zor da olsa ayırmayı başardı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.