Aile Ayılardan Kurtarıldı, Güvenliğe Alındı

DÜZGÜN BABA ZİYARET BÖLGESİ’NDE MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde yer alan Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi’nde havanın kararmasıyla ayıların tehditi nedeniyle mahsur kalan 6 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, 6 kişilik aile Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi’ne gitti. Havanın kararmasıyla birlikte ailenin hareket etmesi mümkün olmadı ve bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal dron ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak, termal kamera ile ailenin yeri tespit edildi. AFAD’ın yönetiminde gerçekleştirilen 4 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşarak kurtarıldı. Aile, güvenli bir bölgeye alındı ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

VALİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Kurtarma operasyonunu takip eden Vali Şefik Aygöl, görüntülü arama ile aile ile iletişime geçti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile, kurtarılmanın ardından güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldı.