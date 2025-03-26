Aile Bakanı, Genç Çiftin Nikah Şahidi Oldu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu’da Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, evlilik kredisi için başvuran genç bir çifte nikah şahidi oldu. Bakan Göktaş, 2 ay geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin TL’lik Evlilik Kredisi başvurusu yapan Resul Eray Kasırgaoğlu (21) ve Zümrete İnan (21) çiftinin en mutlu anlarında yanlarında olarak onların nikahına katıldı. Göktaş, Kastamonu’daki tören esnasında Vali Meftun Dallı ile birlikte şahitlik yaptı. Bakanın nikah törenine katılması, çifte büyük bir mutluluk yaşattı.

AİLE YILI KAPSAMINDA DESTEKLER ARTIK TÜM ÜLKEDE

Nikah merasiminin ardından çifte takı takarak evlilik cüzdanlarını veren Bakan Göktaş, “Bugün Eray ve Zümrete çiftinin nikah merasimindeyiz. Bizim için çok kıymetli, biliyorsunuz bu yılı Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında, gençlerimizi evlendirme yolunda da Aile ve Gençlik Fonunu tüm Türkiye’ye yaygınlaştırdık. Eray ve Zümrete, bu fondan istifade eden Kastamonulu çiftlerimizden bir tanesi. Bizler de onların bu mutlu gününde şahitlik etmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Çiftin evlilik eğitim programlarına katıldığını belirterek, “Zor günleriniz de olur belki ama onları da Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nda gördüğünüz gibi savurla üzerinden geleceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

BAKANIN ŞAHİDİ OLARAK YER ALMASI GURUR VERİCİ

Bakanın nikah şahidi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirten Resul Eray Kasırgaoğlu, “Aldığımız destekle ilerisi için yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Böyle bir destek olduğunu öğrendik. Sonra birlikte başvuru yaptık. Daha sonra eğitime katıldık” dedi. Nikahın biraz ertelendiğini ifade eden Kasırgaoğlu, “Bakanın şahit olması gurur verici” dedi.

GÜZEL HAYALLER İÇİN KREDİ DESTEĞİ

Zümrete İnan ise, aldıkları krediyi ev ya da araba alırken değerlendirmek istediklerini belirtti. “Mutluyuz, bu destek bizim için çok güzel bir şey. Altın alıp ileride ev, araba alırken değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ailelerimiz de yeterince destek oldu” şeklinde konuştu. Zümrete, Bakan Göktaş’ın nikah şahidi olmasının da kendilerini son derece sevindirdiğini belirterek, “İlk duyduğumuzda şaka mı diye düşündük, inanamadık. Sonra çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.