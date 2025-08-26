AİLE Bakanı Göktaş, Çimen Gülen’i tebrik etti

MAHİNUROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR ARAYIŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen Gülen’i, üniversiteye yerleşmesi dolayısıyla telefonla arayarak kutladı. Göktaş, Muş’ta, babası Mehmet Emin Gülen’le birlikte YKS çıkışında çekilen video ile gündeme gelen Çimen Gülen ile bir görüşme yaptı.

BAKANIN GÜZEL MESAJI

Hayalindeki Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümüne yerleşen Çimen’i tebrik eden Göktaş, mutluluğunu paylaştı ve eğitim hayatında başarılar diledi. Bakan Göktaş, bu görüşmede Çimen ve babasının oluşturduğu ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Bir gencin başarısının arkasında onun en büyük destekçisi olan ailesi vardır. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ‘Aile Yılı’ kapsamında, sizin ve babanızın sergilediği güçlü bağ, aile bağlarının kıymetini tüm topluma anlamlı bir mesaj vererek gösterdi. Başarınızdan büyük bir mutluluk duyduk. Hayatınızın bu yeni ve önemli döneminde, ailenizle birlikte her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

BABASININ DESTEĞİNİN DEĞERİ

Çimen Gülen ise Bakan Göktaş’a teşekkürlerini ileterek, babasının destekleyici tutumunun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.