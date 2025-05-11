Aile Bakanı Göktaş, Kadınların Gücünü Vurguladı

AİLE BAKANI GÖKTAŞ’IN ESNAF KADINLAR DESTEK ÇARŞISI AÇILIŞI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik’te Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı’nın açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, “Biz biliyoruz ki kadının emeği güçtür. Kadının her alanda güçlenmesi bizler için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Göktaş, kadınların ürettikleriyle kendilerini, ailelerini ve toplumu mutlu ettiklerini vurguladı.

KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bakan Göktaş, “Kadının emeğinde alın teri var. Kadının elinde bereket var, azim var, çalışkanlık var, üretkenlik var” diyerek, kadınların her alanda güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara değindi. Son 23 yılda, Cumhurbaşkanının liderliğinde, kadınları desteklemek adına önemli adımlar atıldığını belirtti. Kadın girişimcilerin de yer aldığı bir organizasyon kurduklarını açıkladı.

2025 YILI AİLE YILI VE KADIN HİKAYELERİ

Bakan Göktaş, “2025 yılı Aile Yılı, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüttüğümüz bir çalışma. Aile yılında da üreten kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Açılışta kurulan her tezgahın bir kadın hikayesi taşıdığını ifade eden Göktaş, bu girişimin diğer il ve şehirlere de örnek olacağına inandığını belirtti. Anneler Günü dolayısıyla da annelerin önemine dikkat çekerek, “Hayatımızın en güçlü kahramanları olan annelerimizin, başta şehit anneleri ve gazi anneleri olmak üzere her birinin Anneler Günü’nü kutlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

KURDELE KESİMİ VE SERGİ ZİYARETİ

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, kurdele keserek Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı’nın açılışını yaptı ve burada 130 standı gezip esnaf kadınlarla sohbet etti. Ayrıca Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde Anneler Günü sebebiyle düzenlenen Kalpten Kadraja Fotoğraf Sergisi’ne katılarak özel çocukların anneleriyle bir araya geldi.