Aile Bakanı Göktaş, Romanlar İçin Eğitim Vurgusu Yaptı

ROMAN VATANDAŞLARINA YÖNELİK FAALİYETLERİN ARTIRILMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz” dedi. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı çerçevesinde düzenlenen “Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı”, Roman vatandaşların hak arama yöntemlerini daha iyi öğrenmelerine katkıda bulunmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Göktaş, proje kapsamında bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. “Bu proje, Arnavutluk’tan Bosna Hersek’e, Karadağ’dan Kuzey Makedonya’ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova’ya kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak. Tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek.” şeklinde ifade etti.

BİRİNCİ AŞAMA EYLEM PLANI VE HEDEFLERİ

Roman açılım süreci çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, 2023-2030 yıllarını kapsayan yeni Strateji Belgesi ve 1’inci Aşama Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü aktardı. “Bu belgede eğitimden sağlığa, sosyal hizmet ve yardımdan istihdama, barınmadan genel politikalara kadar geniş bir çerçeve ortaya koyduk.” dedi. Ayrıca, “İlk aşama eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025’in sonunda tamamlayacağız.” şeklinde bilgi verdi.

YERELLEŞME VE MİKRO FAALİYETLER

Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlerin etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem verdiklerini belirten Göktaş, “Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla mikro düzeyde faaliyetler yürütüyoruz.” ifadesini kullandı. Bu kapsamda 25 ilde İl Çalışma Grupları kurduklarını ve yerel paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, 2009 yılından bu yana Romanların yoğun olarak bulunduğu şehirlerde 6 bin 720 konut yapıldığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI VE PLANLAR

Bakan Göktaş, kadınları ve aileleri güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyal destek programları gerçekleştirdiklerini belirtti. “SODAM, yani Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle, psikososyal ve mesleki destekten kültürel-sportif kurslara kadar geniş bir yelpazede annelere, çocuklara, ailelere hizmet veriyoruz.” açıklamasında bulundu. 2025 itibarıyla 87 SODAM ile aktif hizmet sunacaklarını belirten Göktaş, LOCALROMA Projesi ile Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın yerelde daha etkin uygulanmasını amaçladıklarını aktardı.

Roman Entegrasyonu Projesi’nin üç temel alan üzerinde odaklandığını söyleyen Göktaş, “Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyo-ekonomik entegrasyonu güçlendirmek; üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmak.” ifadelerini kullandı. Çalıştay sonucu üç somut çıktının hedeflendiğini belirterek, “İlki; Roman vatandaşlarımızın hak arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı farkındalık sağlayan bir yol haritası çıkarmak. İkincisi; başvuru ve işlemleri kolaylaştıracak bir iş akış şeması oluşturmak.” dedi. “2025 Aile Yılı’nda aileyi merkeze alan politikalarla Roman vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu çalışmanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.