Aile Bakanı Göktaş Toplantı Düzenledi

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE VEFA DUYGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarımızla bir araya geldik” dedi.

ŞEHİT HATIRALARI VE GAZİLERİN DESTEKLENMESİ

“Güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz” diyen Göktaş, “Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyoruz, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

