Aile Bakanı Göktaş Toplantı Düzenledi

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE VEFA DUYGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanlarımızla bir araya geldik” dedi.

ŞEHİT HATIRALARI VE GAZİLERİN DESTEKLENMESİ

“Güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsiyoruz” diyen Göktaş, “Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını değerli buluyoruz, iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir” şeklinde ifade etti.