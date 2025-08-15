Haberler

Aile Bakanı, TEKNOFEST’teki çocuklara başarı diledi

BAKAN GÖKTAŞ’TAN BAŞARILAR DİLEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TEKNOFEST 2025 finalinde yer alacak olan devlet koruması altındaki çocuklara başarı dileklerini iletti.

DEVLET HİMAYESİNDEKİ EVLATLARIMIZ

Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. ‘Dikenli Vatoz Balığı’ insansız sualtı aracı ve ‘Tarla Bekçisi’ projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum” dedi. Bakan, çocukların azimleri, üretkenlikleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla gurur duyduğunu vurguladı.

GELECEĞİN LİDERLERİ

Bakan Göktaş, “Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun” diyerek, çocukların potansiyeline inandığını ifade etti.

