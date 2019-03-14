Aile Bakanı’ndan nafaka açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt, nafaka ile ilgili açıklama yaptı.

Boşanma yüzdesinin günden güne arttığı ülkemizde nafaka konusu kafaları karıştırıyor. Konuya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt’ten açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Biz bu süreci hükümet olarak büyük bir hassasiyetle izlemeye devam ediyoruz. Tüm tarafların da görüşlerini alarak gerek akademisyenler olsun gerek sivil toplum kuruluşları (STK) ile iletişim halinde yürütüyoruz bu süreci. Hedefimiz yeni mağduriyetler oluşturmadan bu soruna sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulmak. Adalet Bakanlığımızla bu anlamda çalışmalarımız sürmekte.” dedi.

Her yıl mart ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi oturumlarının bu yılki toplantılarına katılan Selçuk, açıklamalarda bulundu.

Kadının ve ailenin güçlendirilmesine dair Türkiye’de yapılan çalışmaları BM’de anlattıklarını belirten Selçuk, aynı zamanda ülkeler arasında fikir alışverişi yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Selçuk, 20’ye yakın ülkeden bakanla da ikili görüşmeler yaptıklarını kaydederek, görüşmelerde iş birliği anlaşması imzalanan ya da imzalanma sürecinde olan ülkelerle neler yapılabileceğini, çalışma planlarını ele aldıklarını ve görüştüğü tüm bakanları gelecek aylarda Türkiye’de düzenlenecek ”Aile Şurası”na davet ettiklerini ifade etti.

TRT