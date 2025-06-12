Aile Bakanlığı 360 İşçi Alıyor

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇIKLANDI

Aile Bakanlığı, personel alım sürecinde hem sözleşmeli personel hem de işçi kadrosunda görevlendirme yapacağını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte “Aile Bakanlığı 360 işçi alımı ne zaman, nasıl başvurulur?” sorusu kamuoyunda sıkça araştırılmaya başlandı.

BAŞVURU SÜRECİ DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 360 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 10 Haziran 2025 tarihinde başladı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin uzatılmayacağı bildirildi ve adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.