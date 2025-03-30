Aile Bakanlığı 81 İlde Ziyaret Gerçekleştirdi

AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayı süresince 81 ilde engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcıları ve koruyucu ailelerden oluşan toplam 155 bin aileye yönelik hizmet kalitesinin ölçülmesi ve halkın beklentilerinin daha iyi anlaşılması için ziyaretler gerçekleştirdi. “Aile Yılı” kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla bakanlık, Ramazan ayında da toplumun her kesimine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

HİZMET MODELLERİNE YERİNDE DEĞERLENDİRME

Bakanlık il yöneticileri, Ramazan dönemi boyunca bulundukları illerde ve ilçelerde bakanlık hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi için düzenli ziyaretler yaptı. Bu ziyaretler sonucunda, vatandaşların memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi hakkında geri bildirimlerin titizlikle değerlendirilmesi hedeflendi. Engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetlerinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcıları ve koruyucu ailelerin bulunduğu 155 bin aile ziyaret edildi.

AİLE BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ADIMLAR

Yöneticiler, toplanan geri bildirimlerle bakanlığın hizmet politikalarına temel oluşturacak ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak adımları değerlendirdi. Ziyaretler sırasında, ailelerin beklentileri ve önerileri dinlendi ve hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı hale getirilmesi için gerekli adımlar belirlendi. Hizmet kalitesini ölçmek ve vatandaş beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin yalnız olmadıklarını ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade etti. – ANKARA