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Aile Bakanlığı, LGBT’li Fenomen Hakkında Suç Duyurusu Yapacak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüleri ile gündeme gelen LGBT’li fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu adım Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde yer alan “hayasızca hareketler” ve 226. maddesinde tanımlanan “müstehcenlik suçları” kapsamında atılacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER

Mükremin Gezgin’in sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler, çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Bakanlık, bu tür eylemlerin toplumda olumsuz etkilere neden olabileceği değerlendirmesi yaparak hukuki süreç başlatma kararı aldı. Bu durum, LGBT bireylerin toplum içerisindeki temsilini etkileme potansiyeli taşıdığı için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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