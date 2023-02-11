Aile Bakanlığı’ndan depremzede çocuklar için açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocukları evlat edinmek isteyenler hakkında açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların, depremzede çocukları evlat edinme talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan gelen “depremden etkilenen çocukları evlat edinme” talebine ilişkin, “Çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan depremden etkilenen çocuklarımıza koruyucu aile olmak veya çocuklarımızı evlat edinmek için gelen yoğun talep nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” denildi.

Açıklamada koruyucu aile olmak için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunduğunu belirtildi.