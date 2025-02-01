Aile Cinayeti Şüphelisi Güvenlik Kamerasında Yakalandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 30 Ocak günü saat 22.45 civarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın dubleks olan 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, işten dönüşte eve gelen Sevinç İnce (37), eve girdiğinde koridorda abisi Mehmet Yenigün’ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce ile yengesi Aysun Yenigün’ü ve üst katta yeğeni Zilan Yenigün’ü yerde kanlar içerisinde buldu. İnce’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde 4 kişinin tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA VE KAYIP ÇOCUK

Olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatan polis, ailenin 17 yaşındaki çocuğu B.Y.’nin kaybolduğunu tespit etti.

BURSA’DA YAKALAMA OPERASYONU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, B.Y.’nin kaçarak Bursa’ya gittiği belirlendi. Şüpheli, Bursa Otogarı’nda yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. üzerinde yapılan aramada, cinayette kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen silahın ucunda susturucu takmak için kullanılan bir namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.’nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını ve cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği bildirildi.