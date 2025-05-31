AİLE D.E. İçin Destek Sağlıyor

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ÇOCUKLARA DESTEK SAĞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen Marmaray arbedesinde darbedilen D.E. ve iki çocuğu ile ilgili adımlar atmaya başladı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Marmaray’da iki çocuğunun yanında darbedildi” şeklindeki haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine çocuklara psikososyal destek sağlanması için İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bakan Göktaş’ın verdiği talimatlar çerçevesinde İl Müdürlüğü ekipleri, ailenin durumunu araştırmak ve gerekli destekleri sağlamak amacıyla harekete geçti. Ekipler, aile ile iletişime geçerek hizmetlerin sürdürülmesi için çalışmalara başladı.