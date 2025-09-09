Aile Değerleri Ciddi Sınamalarla Karşılaşıyor

AİLELERİMİZİN GÜCÜ CİDDİ SINAMLARLA KARŞILAŞIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı’na katıldı. Programda, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ve birçok kişi yer aldı. Bakan Göktaş, konuşmasında modern yaşamın bireyleri yalnızlaştırdığını belirtti ve Mardin’in binlerce yıllık geçmişinin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı hoşgörü simgesi bir şehir olduğunu ifade etti. “Aile, Mardin’i değerli kılan ve medeniyetimizin izlerini yaşatan en büyük etkendir. Tarih boyunca aileye verdiğimiz önem, Mardin sokaklarında yankılanan kardeşlik seslerinde gözlemleniyor” diyen Göktaş, aile yapısının günümüzde ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

AİLE VE GENÇLİK FONU’NA YÜKSEK BAŞVURU SAYISI

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonuna toplamda 153 bin 416 başvuru yapıldığını duyurdu. “Ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler düzenliyoruz. 31’i Mardin’de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 982 etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin aile kurmalarını teşvik eden çalışmalarımız, bu projelerin önemli bir parçasını oluşturuyor” şeklinde konuştu. Göktaş, 2026 Ocak itibarıyla kredi miktarlarının artırılacağını, 18-25 yaş grubu için 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftler için ise 200 bin lira olacağını belirtti. Gelir şartının da yükseltildiğini ve başvuran çiftlerin, çocuk sahibi olmaları durumunda geri ödemelerin erteleneceğini ifade etti.

DOĞUM YARDIMI VE SOSYAL DESTEK UYGULAMALARI

Ailelerin ekonomik desteklenmesi üzerine yeni projeler geliştirildiğini vurgulayan Göktaş, “Doğum yardımlarımız 383 bin 691 anneye ulaştı ve toplamda 3,5 milyar lira ödendi. TOKİ’nin sosyal konut projelerinde genç çiftlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak” dedi. Ayrıca, 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı bir kontenjan oluşturulacağına işaret etti. Göktaş, sosyal yardımların tüm vatandaşlar için güçlendirileceğini ve Mardin’de engelli bireyler için örnek adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.

Göktaş, aile dostu mekanların yaygınlaştırılacağını ve Türkiye’nin geleceği için genç, dinamik bir nüfus oluşturulması gerektiğini belirtti. “Biz büyük bir aileyiz. Tüm gayretimiz, aileleri daha güçlü bir topluma dönüştürmek. Çünkü güçlü nesiller, güçlü ailelerde biçimlenir” diyerek sözlerine son verdi.