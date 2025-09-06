Aile Değerlerimizi Koruyoruz, Geleceği Güçlendiriyoruz

AİLELERİN DESTEKLENMESİNE YENİ ADIMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bugün itibarıyla 6 bin 175’i Manisa’da olmak üzere 383 bin 691 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı.” ifadesini kullandı. Göktaş, Manisa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşma yaparak etkinliğin toplumda kardeşlik, birlik ve beraberliği artırdığını dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

AİLE DEĞERLERİ VE GÜÇLÜ TOPLUM

Bakan Göktaş, aile değerlerini korumak ve dayanışmayı artırmak adına önemli adımlar attıklarının altını çizerek, “Aile bizim en kıymetli değerimiz, toplumun temel taşıdır ve aile güçlü oldukça toplum güçlü olur.” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Manisa’da 52’si olmak üzere toplam 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, evlilik öncesi eğitim programları, aile danışma merkezleri ve sosyal destekler gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyleyen Göktaş, bu fon sayesinde gençlerin yuva kurmalarına katkı sağladıklarını bildirdi. Bugün itibarıyla 1923 Manisalı genç çiftin bu desteğe başvurduğunu ifade eden Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimi, kadınların üretime katılımı ve yaşlıların deneyimlerini topluma kazandırılması için özel programlar uygulandığını belirtti. Ayrıca, özel sektör ile işbirliği içinde aile dostu ekosistemi güçlendirmeye kararlılık göstermekte olduklarını aktardı.

GÜVENLİ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Aileyi merkeze alan politikaları sürdüreceklerine dikkat çeken Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2026-2035 yıllarını ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ olarak ilan etti.” diyerek, aileleri güçlendirme çabalarının devam edeceğini kaydetti. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin geleceğini şekillendiren genç ve dinamik bir nüfusun korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladılar. Göktaş, ayrıca Türkiye’yi güçlü bir ülke haline getirmek için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Programda, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da kısa konuşmalar gerçekleştirdi.