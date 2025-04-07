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Aile Destek Ödemesi 2025’te sona erdi

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAKKINDA GÜNCEL DURUM

Aile Destek Ödemesi, belirli şartları karşılayan ailelere her ay düzenli olarak sunulan sosyal desteklerden biridir. Ancak “2025’te Aile Destek Ödemesi bitti mi?” sorusunun cevabını arayanlar için resmi açıklamalar dikkate değer bilgiler içeriyor. Peki, Aile Destek Ödemesi devam edecek mi? 2025 yılında ödeme yapılacak mı? İşte bu konuyla ilgili detaylar.

ÖDEMELERDE UZATMA DURUMU

Türkiye Aile Destek Programı, ilk kez Temmuz 2022’de hayata geçti ve 12 aylık süresi sona erdikten sonra iki kez uzatıldı. En son yapılan uzatma ile programın sona erme tarihi Aralık 2024 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre, 2025 yılı itibarıyla programın uzatılmasına yönelik bir karar alınmamıştır. Sonuç olarak, 2025 yılında yeni başvuru ya da ödeme yapılmayacağı kesinleşmiş durumda.

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