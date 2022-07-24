Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

“Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.

Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

Ayrıca Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor.

Haydi e-Devlet’e” ifadelerini kullandı.

Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor!

Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.👇 — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 23, 2022

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Aylık 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç segmentte verilecek desteklerle yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek sağlanacak. Aile Destek Programı kapsamındaki destekler 12 ay boyunca sürekli olarak yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile Destek Programı başvurusu bu platformda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemleri arasında yer alıyor. Öte yandan e-Devlet uygulamasını kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları üzerinden Aile Destek Programı başvurusu yapabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI İLE NE AMAÇLANIYOR?

Türkiye Aile Destek Programından yoksul ya da başkaca dezavantajları bulunan gruplar yararlanacak. Aile Destek Programı ile ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekomomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlar desteklenecek.