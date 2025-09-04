Aile Dostu Protokol İmzalandı

AİLE DOSTU İŞ YERİ PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında “Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. MÜSİAD’ın Bakırköy’deki genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve dernek üyesi iş insanları katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, bu işbirliği ile hem ailelere hem de Türkiye’nin geleceğine önemli bir yatırım yaptıklarını belirtti. Ayrıca, “2025 Aile Yılı” ile birlikte aile dostu ekosistemi sosyal politikalarının temeli haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti ve sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

AİLE DOSTU HİZMETLERİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Göktaş, özellikle mevzuatı aileyi önceleyen düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. “Yerelde, belediyelerimiz, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde aile dostu hizmetleri artırıyoruz. Gaziantep’ten başlattığımız aile dostu park ve iş yerlerini bütün Türkiye’de yaygınlaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, evlenecek gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çeşitli teşvikler sunulduğunu aktardı. Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek sağlamak amacıyla iş dünyasından alınacak destekle beraber 42 marka ve 1366 kurum ile işbirliği yapıldığını belirtti.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bakan Göktaş, aile içi iletişimi güçlendirecek programlarla eşler ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirdiklerini aktardı. “Her türlü riske karşı aileyi koruyacak önlemler alarak aileleri daha dirençli ve güçlü kılıyoruz.” şeklinde konuşarak, çeşitli etkinliklerle her yaştan vatandaşa ulaştıklarını anlattı. Ayrıca, MÜSİAD ile imzalanacak protokolün, aile dostu ekosistemin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

AİLE DOSTU YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ ADIM

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise güçlü ailenin, güçlü toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiğini” hatırlattı. Özdemir, bu işbirliğinin aileleri fiilen destekleyeceğini ve yeni evlenen ya da çocuk sahibi olmayı planlayan çalışanlara sunulan destekte, aile değerlerinin somut bir şekilde korunacağını ifade etti. Protokolün, “Aile Yılı” vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olduğunu belirtti.

Törenden sonra, Göktaş ve Özdemir işbirliği protokolünü imzaladı. Etkinlik, projeye katılım sağlayan MÜSİAD şube başkanlarına plaket takdire edilmesiyle sona erdi.