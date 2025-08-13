Aile, Geleceğimizin Teminatıdır. Güçlüyse Birey Öz Güven Kazanır

AİLENİN GÜCÜ VE GELECEK ÜZERİNE VURGULAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey öz güven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bartın’a yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal politikaları hayata geçirdiklerini belirtti.

BARTIN’DA YATIRIMLAR VE HİZMETLER

Konuşmasına Bartın’daki sosyo-ekonomik hizmetlere dair bilgi vererek devam eden Bakan, “Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu, önleyici, güçlendirici anlayışı destekliyoruz” dedi. Son 23 yılda Bartın’da toplam 46,9 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Göktaş, “Bakanlık yatırım ve hizmetlerimizin tutarı 2,8 milyar liradır. Bu kapsamda bir sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. ASYA personelimizle 2017 yılından bu yana hane ziyaretlerimizin sayısı 26 bin 359 olmuştur ve bu konuda vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz” diye ekledi.

AİLE DESTEK MERKEZLERİ VE ÇOCUK HİZMETLERİ

Bakan Göktaş, Bartın’da iki aile destek merkezi ile kadınların, gençlerin ve çocukların eğitimine yönelik çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü vurguladı. “Çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu ortamlarda büyümelerine özellikle büyük önem veriyoruz. Çocuk bakım evinde 46 çocuğumuz bulunmaktadır. Diğer yandan sosyal ve ekonomik hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında kalmasına destek sağlıyoruz. Bartın’da 55 çocuk için destekler veriyoruz. 2012 yılından bu yana SED kapsamında 54,5 milyon lira kaynak aktardık” açıklamasında bulundu.

AİLE YILI VE TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

Aile Yılı ve Terörsüz Türkiye konularında da düşüncelerini paylaşan Bakan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettik. Özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve medya ile iş birlikleri kurarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi. Ailelerin ekonomilerine destek olmak amacıyla indirimler ve avantajlar sunulduğunu belirten Göktaş, Türkiye genelinde 8 bin 394 etkinlik gerçekleştirdiklerini bunların 25’inin Bartın’da yapıldığını belirtti.

DESTEK PROGRAMLARI VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bakan, “Doğum destek sistemini geliştirdik. Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilimizdeki gençlerimizin istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla 542’si Bartın’da olmak üzere 299 bin 421 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı. 3,8 milyon lirası Bartın’da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirerek ailelere destek olduk” şeklinde devam etti. Ayrıca, “325 çift Bartın’da olmak üzere 146 bin 831 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunmayı sürdürüyoruz” dedi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Ziyaretin son kısmında, ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’ etkinliği çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızın emanetlerini korumak en büyük sorumluluğumuz. Her daim yanlarındayız. Bakanlık olarak, sosyal dayanışmayı güçlendiren politikalar hayata geçireceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.