Aile, Gözaltında Sınır Dışı Edilecek

GÖZALTINDA TUTULAN AİLE

ABD’nin Colorado eyaletinde, İsrail yanlısı bir Yahudi grubuna molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldıran Mohamed Sabry Soliman’ın ailesinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltında tutulduğu belirtildi. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, 2 Haziran tarihinde gerçekleşen saldırının ardından Soliman’ın ailesinin sınır dışı edileceği ifade edildi. Açıklamada, Soliman’ın eşi ve beş çocuğunun ICE tarafından sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulduğu kaydedildi.

BİLGİLERİ İNCELENİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “(Soliman’ın) ailesinin bu çirkin saldırıdan ne ölçüde haberdar olduğunu, bilgileri olup olmadığını veya destek verip vermediklerini inceliyoruz.” ifadesini kullandı. 8 kişinin yaralanmasına neden olan olay, 2022 yılında Mısır vatandaşı olarak ABD’ye vize ile giriş yapan ve Şubat 2023’te vizesi sona eren Soliman’ın, ABD’de iltica başvurusunda bulunarak yaşamaya devam etmesiyle gerçekleşti.