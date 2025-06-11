Aile, Güçlü Toplumun Temelidir, Dedi Göktaş

AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir” dedi. Göktaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen ‘Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar’ temalı yan etkinliğe katıldı. Konuşmasında ailenin toplumların temel taşı olduğuna vurgu yaparak, “Aile, toplumların köküdür. Milletlerin istikbali aile kurumunun sağlamlığına bağlıdır,” şeklinde ifadelerde bulundu. Aileye verilen önem, kültürel mirasımızda yer edinmiş bir değer olarak tanımlandı ve bu mirasın korunması gerektiği belirtildi.

AİLE YILI İLANI VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu durumun Türkiye’nin aile politikaları konusundaki vizyonunu yansıttığını ifade etti. TDT’nin sosyal politika alanında derinleşmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, iş birliğinin bu toplantı ile güçleneceğini belirtti. Günümüzde aile kurumunun, boşanma oranlarının artması gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Göktaş, demografik eğilimlerin sosyal politikaları ve ekonomik kalkınma stratejilerini yeniden düşünmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, aşırı bireyselleşme ve tüketim kültürünün aile kurumunu zayıflattığını ifade etti. Özellikle, çocukların ve gençlerin zararlı ideolojilerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Göktaş, bu sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. “Ortak değerlerimizi temel alan, çağın gerekleriyle uyumlu politikalar üretmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur,” diyen Göktaş, attıkları her adımın geleceğe bırakacağı miras olduğuna vurgu yaptı.

ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR VE PROJELER

Türkiye’nin aile politikalarında önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsendiğini belirten Bakan Göktaş, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitimler gibi birçok hizmetin hayata geçirildiğini bildirdi. 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilecek çok sayıda faaliyetin, ailelerin karşı karşıya olduğu tehditleri ele almayı ve sağlam aile yapılarını güçlendirmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Göktaş, aileleri desteklemek amacıyla özel sektör iş birlikleriyle kampanyalar düzenlediklerini ifade etti.

GENÇ ÇİFTLERE YARDIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Göktaş, 81 ilde yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu ile genç çiftlere destek verdiklerini aktararak, “Özel sektörle imzaladığımız indirim protokolüyle genç çiftlerimizin temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlıyoruz,” dedi. Ayrıca, genç çiftlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile toplumsal farkındalığı artırdıklarını da belirtti.

ULUSLARARASI AİLE FORUMU VE GELECEK HEDEFLERİ

22-23 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’na 26 ülkeden katılımcıların olduğunu hatırlatan Göktaş, Cumhurbaşkanı’nın bu forumda 2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ olarak ilan etmesinin aile odaklı politikaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Aileyi sadece sosyolojik bir yapı değil, aynı zamanda medeniyet mirası olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, “Aileyi evrensel bir değer olarak yeniden tanımlamalıyız,” diyerek güçlü aile yapıları oluşturulması gerektiğini vurguladı.