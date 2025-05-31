Aile Hekimi Mehmet Hakan Özsaraç, NASA’da çalıştı

MEHMET HAKAN ÖZSARAÇ’IN BAŞARISI

Samsun’da uzak fotoğrafçılığa ilgi duyan aile hekimi Mehmet Hakan Özsaraç’ın (56) bugüne kadar toplamda 8 çalışması, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından “Günün Astronomi Fotoğrafı” olarak ödüllendirildi. Bu çalışmalardan 2’si NASA’nın resmi web sitesinde yer alırken, Özsaraç son olarak James Webb Uzay Teleskobu ile çektiği bir fotoğrafı NASA’ya iletti. Dr. Özsaraç, “NASA tarafından 3’üncü bir görselin yakında yayınlanacağını bildirdiler. Büyük ihtimalle bu da James Webb Teleskobu’ndan olacak. Orada hiçbir Türk’ün adını görmedim şu ana kadar” şeklinde konuştu.

UZAY FOTOĞRAFÇILIĞINA GEÇİŞ

Mehmet Hakan Özsaraç, lise yıllarında başlayan fotoğrafçılık tutkusunu uzay fotoğrafçılığına dönüştürerek 2019’da uzaktan teleskop kullanarak bu alana giriş yaptı. NASA’nın teleskoplarından elde ettiği ham görüntüleri işleyerek bilimsel ve sanatsal değeri yüksek fotoğraflar üreten Özsaraç, toplamda 8 çalışmasının NASA’nın “Günün Astronomi Görseli” olarak yayınlandığını belirtti. İlk denemesinde fazla beklentisi olmadığını dile getiren Özsaraç, “Şimdiye kadar toplam 8 çalışmam bu platformda yer aldı, 2 görselim NASA arşivine kaydedildi,” dedi.

İŞLEME SÜRECİ VE ZORLUKLAR

Astrofotoğrafçılığın, normal fotoğrafçılıkla karşılaştırıldığında daha yorucu ve uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Özsaraç, “Bu çalışmaları bazen kendi ekipmanımla yapıyorum, bazen de uzaktaki teleskoplardan veya NASA’nın uzaydaki teleskoplarından elde ettiğim görüntüleri işleyerek gerçekleştiriyorum. Gök cisimleri genellikle çok sönüktür. Bu yüzden ışığı toplayabilmek için özel kameralar ve teleskoplarla, sensörleri uzun süre açık tutarak görüntü alıyoruz,” dedi. Özsaraç, ‘Yaratılış Bulutsusu’ veya diğer adıyla ‘Kartal Bulutsusu’ görüntüsünün işlem sürecinin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü, bu süreçte hem sanata hem bilime katkıda bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

NASA İLE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

İlk kez NASA’ya çalışmasını gönderdiğinde fazla ümitli olmadığını belirten Dr. Özsaraç, “NASA’ya 10 adet çalışmamı açıklamalarıyla birlikte yolladım. Yaklaşık 1 ay sonra bir e-posta aldım. Açıklamaları kontrol etmem isteniyordu. Fotoğrafımın ‘Günün Astronomi Görseli’ olarak seçildiği ve yayınlanacağı tarih belirtilmişti. Çok sevinmiştim, çünkü hiç beklemiyordum,” şeklinde konuştu. NASA’nın arşivlerinde yer bulmanın önemini vurgulayan Özsaraç, “Benim de elimde böyle 2 görsel vardı, paylaştım ve 5 hafta sonra yayınlanacaklarına dair haber aldım,” dedi.

Özsaraç, şu an gönderdiği 5 çalışmasının olduğunu ve bunlardan birinin daha yayınlanacağını söyleyerek, “Bu da benim için çok özel bir an olacak. Çünkü yeni gönderilen James Webb Uzay Teleskobu’ndan bir görüntüye ait olacak. Bilimsel olarak çok önemli veriler sağlayan bu teleskobun ekibinde adımın yer alması benim için büyük bir onur,” ifadelerini kullandı. NASA’nın Günün Astronomi Görseli sayfasında 8 çalışmasının yer aldığını belirten Özsaraç, uluslararası başarıların ülke adına gurur verici olduğunu ekledi.