Aile Hekimleri Bayramda Görev Yapacak Mı?

BAYRAM TATİLİNDE AİLE HEKİMLERİ GÖREV YAPMIYOR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar, resmi kurumların çalışma düzenini araştırmaya başladı. Özellikle sağlık hizmeti almak isteyenler, “Aile hekimleri bugün görev başında mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. 4 Nisan Cuma günü Aile Sağlığı Merkezleri açık mı? Sağlık Ocakları ne zaman hizmet vermeye başlayacak? İşte güncel sağlık hizmetlerine dair detaylar…

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Bayram tatili boyunca aile hekimleri görev yapmıyor. Ancak acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinden 24 saat kesintisiz yararlanabiliyor. Poliklinik hizmetleri ise 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren yeniden aktif olacak. Tatilin bitmesiyle birlikte Aile Sağlığı Merkezleri, 7 Nisan Pazartesi günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Bu süreçte sağlık hizmeti almak isteyenlerin yalnızca acil durumlar için hastanelerin acil bölümlerine başvurmaları öneriliyor.

SAĞLIK OCAKLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel uygulamalara göre sağlık ocaklarının çalışma saatleri sabah 08.00’de başlıyor ve 17.00’ye kadar devam ediyor. Öğle arası genellikle 12.00-13.00 saatleri arasında olabiliyor. Ancak bu saatler, illere ve sağlık merkezlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.