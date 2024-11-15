“Aile Hekimlerine Ödeme Kesintisi Yok”

AİLE HEKİMLERİNİN EYLEMLERİ VE GÜNDEMİ

Aile hekimleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hakkında üç günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmiş ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini istemişti. Bu konuya dair tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylemlerle ilgili ‘algı operasyonu’ yapıldığına işaret ederek, “Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz. Hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısıyla ilgili müdahale yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEMELERİN AMACI VE HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı, aile hekimleriyle ilgili eleştirilere dair açıklamalar yaptı. Memişoğlu, aile hekimliğinin işleyişini ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre ederek daha etkin bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Aile hekimliğini daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey, sadece aile hekimliğinin işleyişini biraz daha ikinci basamak sağlık hizmetleriyle entegre edip daha verimli bir hale getirmektir. Ancak bu konuda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, sistemle ilgili daha fazla bilgi vererek, “Aile hekimine eğer önceki dönemine göre hastalar bir sene sonra daha az gidiyorsa, bir aile hekimi bir yıl önceki döneme göre hastalarını ikinci ve üçüncü basamağa daha az yönlendiriyorsa bu durum bölgedeki, kendi nüfusundaki insanların daha sağlıklı olduğunu gösterir. Yani daha az sevk yapılan bölgelerdeki nüfusun sağlık durumu daha iyi demektir. Biz ona teşvik, ilave ödeme veriyoruz” dedi.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ödemeleriyle ilgili yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Biz aile hekimlerinden ödeme kesmiyoruz. Eğer bir aile hekimi, önceki dönemde daha fazla ilaç yazmışsa aynı ödemeyi alacak. Ama daha az ilaç yazıyorsa, biz ona biraz daha ödeme yapıyoruz. Burada bir algı operasyonu yapılıyor ‘Paramızı kesiyorlar, ilaç yazmamızı engelliyorlar’ deniyor. Biz hiçbir hekimin parasını kesmiyoruz ve hiçbir hekimin ilaç yazması veya tanısına müdahale etmiyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.