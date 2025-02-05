More
Gündem

Aile Hekimliği Görev Değişiklikleri Açıklandı

aile-hekimligi-gorev-degisiklikleri-aciklandi

DEVLET HİZMET YÜKÜMÜLÜĞÜ DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLER

Güncel durumda, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile atanan aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi açısından sadece aynı düzeyde ya da daha aşağı düzeyde bir bölgede aile hekimliği birimini seçebiliyor. Ancak yapılan yeni düzenleme ile aile hekimleri, aynı il sınırları içerisinde hizmet puanlarına bağlı olarak herhangi bir kısıtlama olmadan boş aile hekimliği birimlerini tercih edebiliyor.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞMA İMKANI

Mevcut durumda, 45/A statüsünde görev alan (halk arasında 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşirelerin aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışma imkanı bulunmuyordu. Ancak gerçekleşen düzenleme ile 45/A statüsünde görev yapan ebe ve hemşireler, artık aile hekimliği birimlerinde çalışabilme fırsatına sahip olacak.

ÖNEMLİ

Flaş

Pençe-Kilit Bölgesinde Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.
Gündem

Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, sözlerinin devlet adamlığına ve siyasi terbiye anlayışına aykırı olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.