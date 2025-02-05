Aile Hekimliği Görev Değişiklikleri Açıklandı

DEVLET HİZMET YÜKÜMÜLÜĞÜ DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLER

Güncel durumda, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ile atanan aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi açısından sadece aynı düzeyde ya da daha aşağı düzeyde bir bölgede aile hekimliği birimini seçebiliyor. Ancak yapılan yeni düzenleme ile aile hekimleri, aynı il sınırları içerisinde hizmet puanlarına bağlı olarak herhangi bir kısıtlama olmadan boş aile hekimliği birimlerini tercih edebiliyor.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞMA İMKANI

Mevcut durumda, 45/A statüsünde görev alan (halk arasında 3+1 sözleşmeli olarak bilinen) ebe ve hemşirelerin aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışma imkanı bulunmuyordu. Ancak gerçekleşen düzenleme ile 45/A statüsünde görev yapan ebe ve hemşireler, artık aile hekimliği birimlerinde çalışabilme fırsatına sahip olacak.