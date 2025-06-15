Aile Hekimliği Maaşları Haksız Kesiliyor

AİLE HEKİMLİĞİNDE MAAŞ KESİNTİLERİ TARTIŞMASI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimliğinde gerçekleştirilen maaş kesintileri hakkında sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Doğan, bu kesintilerin haksız olduğunu belirtirken şu sözleri dile getirdi: “Hastası kuruma uğramadı diye maaştan kesinti yapmak da ne demek? Vatandaş kuruma gelmedi diye aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi ve ebesi mi cezalandırılır? Bu uygulama açıkça şunu söylüyor, ‘Çalışsan da çalışmasan da, seni cezalandırırım.’ Bu yaklaşım, sağlık hizmetinin doğasına terstir.”

BÜTÇE KESİNTLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doğan, maaş kesintilerinin aile sağlığı çalışanlarına olan saygısızlık olduğunu vurguladı. “Aynı nüfus, aynı emek, aynı özveri. Ama bu ay aile sağlığı hemşiresinin hesabına yatan maaş 10 bin TL daha eksik. Aile hekiminin hesabına yatan maaş 18 bin TL daha eksik.” diye ekledi. Aile sağlığı hemşiresi ve ebesinin, hastalarla olan iletişimlerinin değerinin göz ardı edildiğini belirtti. “Çünkü vatandaş gelmedi. Aşıyı yapan, gebeyi izleyen, kroniği takip eden aile sağlığı hemşiresi, ebesi. Her ay yaptığı işlemleri yapan aile hekimi.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, “Hizmeti yaptılar, maaşları kesildi. Geçtiğimiz aylarda aynı nüfusla 61 bin TL maaş ödenirken, bu ay 51 bin 948 TL yatırıldı. Bu sadece bir kesinti değil, bir saygısızlıktır.” diyerek son durum hakkında bilgi verdi. Doğan, aile hekimine gitmenin zorunlu olmadığını, ancak bunun bedelinin sağlık çalışanlarına kesilmesinin büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledi.

Altı ay boyunca hekime uğramayan hasta gerekçesiyle yapılan kesintilerin derhal sonlandırılması gerektiğini savunan Doğan, “Bu madde sağlık hizmetinin doğasına aykırıdır ve temelden iptal edilmelidir.” dedi. Sağlık-Sen olarak, bu adaletsizliklerin giderilmesi ve aile sağlığı çalışanlarının maaşlarının güvence altına alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti: “Sözümüz net. Hekimi, hemşireyi, ebeyi cezalandırmakla sistem düzelmez. Hasta gelmedi diye maaş kesilmez.”